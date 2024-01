Chi l'ha visto? Anticipazioni: la scomparsa di Giggino WiFi

Chi l'ha visto? anticipazioni: il caso di Luigi Celentano, aka Giggino WiFi, e l'omicidio di Ketty Skerl

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 17 gennaio in prima serata su Rai3. Ci sono con novità di rilievo sulla scomparsa del giovane Luigi Celentano, da tutti conosciuto come Giggino WiFi: tre ragazzi accusati di averlo deriso e bullizzato sono a processo. Era stato lui a denunciarli. Chi sono? Cosa c’entrano con la scomparsa del ragazzo di Meta di Sorrento?

Prosegue l’inchiesta sull’omicidio della giovane Ketty Skerl: chi ha fatto scomparire la sua bara dal cimitero romano del Verano? L’assassino ha voluto distruggere eventuali prove? E cosa c’entra il collezionista di foto di donne decedute con Ketty Skerl? Come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.