Chi l'ha visto? Anticipazioni: gli ultimi sviluppi sui casi di Nessy e Alex

Chi l'ha visto? anticipazioni: si parlerà dei casi di Nessy, Mara Favro e Alex, morto durante un ritiro spirituale

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 10 luglio in prima serata su Rai3. Nessy, la mamma bloccata in Egitto insieme alla sua bambina: è stata messa una ricompensa per chi fornisca informazioni su di lei e la bambina e Nessy è dovuta di nuovo scappare e nascondersi. L’inviato Vittorio Romano l’ha raggiunta in Egitto

Alex non è morto per un incidente durante un ritiro spirituale, è stato ucciso. I genitori, in diretta a Chi l’ha visto?, rivolgono un appello a coloro che hanno partecipato al ritiro: chi ha visto o sa qualcosa, parli. E poi la scomparsa di Mara Favro, sparita da Chiomonte in Val di Susa dopo il turno di lavoro: sono indagati il datore di lavoro e il pizzaiolo che le aveva dato un passaggio. Cosa succede quando Mara torna alla pizzeria perché ha scordato le chiavi di casa? E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.