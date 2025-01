Chi l'ha visto? Anticipazioni: Federica Sciarelli si affida a un esperto per l'analisi delle telecamere nel caso di Pierina

Chi l'ha visto? anticipazioni: il programma si è affidato a un esperto per l'analisi sui frame delle telecamere nel caso di Pierina Paganelli. Poi le ultime novità su caso di Emanuela Orlandi

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 15 gennaio in prima serata su Rai3. Nella prima parte si torna a parlare della comparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori: Don Vergari è stato sentito in commissione parlamentare di inchiesta e ha rilasciato dichiarazioni inedite. Federica Sciarelli ne discute con Pietro Orlandi.

Per la morte di Pierina Paganelli è indagato il vicino di casa, Louis, che aveva una relazione con Manuela, la nuora di Pierina. Al centro delle indagini le immagini della telecamera della farmacia situata a poca distanza dal palazzo in cui abitavano: è lui l’uomo ripreso pochi minuti dopo l’omicidio? Chi l’ha visto? propone uno studio fatto sui frame delle telecamere da Daniel Auber, l’esperto di effetti speciali che vive e lavora a Los Angeles.

E ancora la scomparsa del giovane Riccardo. È stata ispezionata di nuovo la diga del Furlo e lui non c’è. C’è la speranza che se ne sia andato via volontariamente. E su questa speranza c’è chi cerca di lucrare dicendo di aver visto il ragazzo e chiedendo denaro in cambio di informazioni. Ma c’è anche chi è certo di avergli dato un passaggio in Svizzera, da Melide a Lugano. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.