Chi l'ha visto? Anticipazioni: la storia a lieto fine di Riccardo, ritrovato dal programma a Parigi

Chi l'ha visto? Anticipazioni: si parlerà anche delle truffe ai danni degli adolescenti e del caso di Andrea, trovato morto in un B&B di Perugia

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 5 febbraio in prima serata su Rai3. La puntata si apre con la storia di Riccardo, scomparso da tre anni e ritrovato da Chi l’ha visto? a Parigi. La sorella non si era mai arresa e aveva fatto più appelli, e l'inviato della trasmissione lo ha trovato in difficoltà nella capitale francese e lo ha aiutato a richiedere nuovi documenti, visto che aveva smarrito i suoi. La sorella sarà in studio.

“Tuo papà ha avuto un incidente ed è in condizioni gravissime all’ospedale”: le truffe non risparmiano nessuno, neppure gli adolescenti. I genitori vanno a lavorare, arriva la telefonata trappola e le figlie che sono rimaste in casa consegnano tutti i gioielli di famiglia e i soldi che trovano ai truffatori.

Accanto ad Andrea, lo studente di informatica ritrovato morto in un B&B a Perugia, c’erano invece alcune carte di credito e diverse sim: che cosa è successo? Le sue ultime immagini sono state registrate dalle telecamere di sorveglianza dell’Ostello in cui alloggiava e nel video il ragazzo appare tranquillissimo. I genitori lanciano un appello: qualcuno sa qualcosa?