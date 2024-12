Chiara Ferragni e Fedez, la Royal Family italiana si separa ufficialmente. Nessun assegno di mantenimento e... i dettagli

Fedez e Chiara Ferragni sono ufficialmente separati, arriva la sentenza del Tribunale di Milano. Gli ex Ferragnez avevano già raggiunto un accordo

Ieri giovedì 12 dicembre il Tribunale di Milano ha pronunciato la sentenza di separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. Il rapper e l'imprenditrice digitale avevano già raggiunto un accordo sulla fine del matrimonio. "Nei prossimi sei mesi sarà pronunciato anche il divorzio, come richiesto espressamente con un unico atto dal cantante e dall'influencer che, raggiungendo in breve tempo un accordo complessivo hanno dimostrato notevole maturità e disponibilità reciproca nell'interesse dei loro figli", hanno dichiarato i legali di Fedez, Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci. La richiesta di separazione è stata depositata lo scorso novembre.

Nell'accordo è previsto che i figli Leone e Vittoria frequenteranno entrambi i genitori più o meno per gli stessi periodi ed entrambi provvederanno al loro sostentamento. Fedez in particolare non verserà un assegno di mantenimento all'ex moglie ma si occuperà da solo delle spese per scuola, spese mediche e attività sportive. Per quanto riguarda invece l'esposizione sui social dei piccoli, l'ex coppia ha concordato che non pubblicheranno più immagini dei bambini sui rispettivi account.