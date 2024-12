Chiara Ferragni e la storia con Achille Lauro (e in mezzo c'è anche Tananai): ecco l'ultima bomba di Fabrizio Corona

Chiara Ferragni dopo la fine del matrimonio con Fedez avrebbe ammesso all'ex marito di averlo tradito con Achille Lauro: la "bomba" di Corona

Stando ai rumor pare che il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez fosse "macchiato" di tradimenti. Fabrizio Corona, dopo aver svelato il tradimento del rapper con Taylor Mega, sul suo sito Dillingernews.it ha riportato di una liason tra Chiara Ferragni e Achille Lauro. "Chiara, una volta finito il matrimonio, ha ammesso tutto a Federico, che non ha mai accettato la cosa", scrive Corona aggiungendo che dopo questo fatto i due non si sarebbero più rivisti.

Fedez e Achille Lauro si ritroveranno all'Ariston per Sanremo 2025 e la cosa, afferma Corona, promette scintille: “Non appena è stata annunciata la lista dei cantanti di Sanremo tutti hanno subito pensato al dissing che c’è stato tra Tony Effe e Fedez. I vari giornaletti e giornaloni hanno ipotizzato chissà quale scontro si potesse verificare tra i due. I complottisti hanno gridato al fatto che era tutto ordito ad arte. Ragazzi, qui la verità come al solito ve la diciamo solo noi: la vera potenziale lite che può accadere in quel di Sanremo vede sì protagonista Fedez, ma l’avversario si chiama Achille Lauro". Non solo, pare che nella vicenda abbia avuto la sua parte anche Tananai, reo di aver voltato le spalle al rapper di Rozzano.

Al di là dei presunti tradimenti citati da Corona, sembra proprio che Chiara Ferragni e Fedez abbiano comunque ricominciato una nuova vita dopo la fine del matrimonio. L'imprenditrice digitale ha ufficializzato la sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera, anche se pare che la famiglia di lui non sia al settimo cielo per questa unione. A tal proposito Corona afferma che Chiara Ferragni annuncerà a breve una nuova gravidanza e il padre sarebbe proprio il manager italiano. Fedez invece avrebbe iniziato una relazione con una giovane milanese, la 20enne Matilde Caru. I due sono stati paparazzati all'uscita dal ristorante di Carlo Cracco a Milano.