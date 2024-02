Chiara Ferragni-Fedez, Ferragnez social: fanbase in lieve crescita, ma...

Chiara Ferragni-Fedez, Ferragnez social, l'analisi

L'andamento di Chiara Ferragni e Fedez sui social negli ultimi mesi? Sensemakers con i dati Comscore Social ha stilato un’analisi in trend dei volumi d’interazione dei loro profili Instagram, da novembre 2022 fino al 21 febbraio 2024. Come vanno i Ferragnez?

Chiara Ferragni-Fedez, Ferragnez social: crollano le interazioni

Fedez vede un dimezzamento (-51%) dei volumi di interazioni confrontando Dicembre 2023 con lo stesso mese del 2022. Ancora più forte, nel confronto con l’anno precedente, il calo di Gennaio 2024 (-81%), in cui Fedez ha pubblicato un solo post (a fronte dei 6 di gennaio 2023).

Focalizzando il confronto con Dicembre 2023, Gennaio 2024 registra un calo dell’83% in termini di interazioni. Ancora nessun contenuto è stato pubblicato fino al 22 Febbraio 2024.

Anche Chiara Ferragni vede dei volumi in calo confrontando gli stessi periodi e i volumi di contrazione sono tendenzialmente allineati a quelli di Fedez sia per engagement che per contenuti.

(Sensemakers)



Chiara Ferragni-Fedez, Ferragnez social: fanbase in lieve crescita

La fanbase, invece, continua a reggere. Nonostante la flessione registrata a dicembre e gennaio, il profilo di Chiara Ferragni è rimasto piatto in termini di variazione nel numero di followers.Addirittura, se si confrontano le numeriche rispetto a gennaio dello scorso anno, si è registrata una crescita, sia per Fedez (+2%) sia per la stessa Ferragni (+4%).

(Sensemakers)



Chiara Ferragni-Fedez, Ferragnez social: partnership in stand by

Per quanto riguarda le attività di partnership con gli sponsor nei primi cinquanta giorni del 2024, si conferma uno stop dell’attività di branded content, fatta eccezione per il suo brand (ChiaraFerragni Brand) che continua a essere presente nelle stories.