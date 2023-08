Cina, agli under 18 consentite solo due ore di smartphone al giorno

Cina, due ore di smartphone al giorno fino ai 18 anni. Stretta illiberale o difesa dalle tecnologie?

I bambini cresciuti dagli smartphone e che si avvicinano sempre più ad essere cloni dell’Intelligenza Artificiale, con una dipendenza tossica dalle tecnologie, rendono la società ancora più infantile di quanto non lo sia. Sono anche questi i problemi che si trova ad affrontare la Cina comunista. Con queste motivazioni mercoledì il CAC, l’amministrazione cinese del Cyberspace (il cosiddetto cane da guardia nazionale di Internet), regolatore cibernetico della vita cinese, ha pubblicato la proposta di limitare a sole 2 ore l’accesso agli smartphone se si ha meno di 18 anni.

Le regole imporrebbero a questi modelli di cellulare un funzionamento di sole 2 ore, andando in "modalità minore", appositamente progettata per i ragazzi. I bambini di età compresa tra 8 e 15 anni sarebbero ammessi solo un'ora al giorno, mentre quelli di età inferiore a 8 anni sarebbero ammessi solo 40 minuti. La rete nazionale cinese regola gli accessi. Solo alcuni servizi, come app o piattaforme ritenute idonee allo sviluppo fisico e mentale dei minori, verranno esentate. Il CAC per adesso non ha specificato quali servizi abbiano esenzioni. L'opzione prevederebbe anche che i genitori gestiscano l'accesso dei figli ai contenuti e richiederebbe un Internet fornitore di servizi che mostri contenuti adeguati all'età.