Cina, per la prima volta Oppo supera Huawei nella vendita di smartphone

Oppo è diventato per la prima volta il marchio di smartphone più venduto in Cina, secondo i dati di Counterpoint Research che rilevano come Oppo è riuscita a conquistare il 21% del più grande mercato di smartphone del mondo a gennaio, davanti a Vivo e Huawei, che hanno entrambi raggiunto il 20%. Apple e Xiaomi seguono il podio con il 16% ciascuno.

Le vendite di Oppo sono aumentate del 26% su base annua e del 33% rispetto al mese precedente. Counterpoint afferma che la nuova serie Reno 5 ha avuto un lancio di successo perché riesce a garantire prestazioni migliori a un prezzo inferiore rispetto a Reno 4.

Ma se Oppo guadagna quote di mercato, è perché qualcun altro le perde e in questo caso si tratta di Huawei, i cui problemi stanno manifestandosi anche in Cina, anche a causa della carenza di componenti dovuta alle sanzioni statunitensi. Inoltre, la vendita di Honor da parte di Huawei, innescata anche da quelle sanzioni, ridurrà ulteriormente la sua quota di mercato, con Honor che passa dall'essere una risorsa a un concorrente.

Questa classifica si riferisce solo al mese di gennaio, ma Counterpoint prevede che la quota di mercato di Huawei continuerà il suo declino per tutto il 2021. Oppo cercherà di sfruttare l'opportunità con il lancio del suo ultimo telefono di punta, il Find X3 Pro, che avverrà con lo slogan #RiscopriIlColore in diretta streaming sul canale YouTube di Oppo l'11 marzo alle 12:30 ora italiana.