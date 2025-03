Classifica dei film visti al cinema nel weekend: tutti i numeri al botteghino

FolleMente, la nuova commedia di Paolo Genovese, si conferma al primo posto nel box office italiano per il terzo weekend consecutivo. La pellicola nell'ultimo fine settimana ha incassato 2,2 milioni di euro e in totale ha raggiunto oltre 12 milioni di euro. Il regista Genovese ha quindi superato i ricavi del suo Immaturi - Il viaggio pari a 11,8 milioni.

Mickey 17 di Bong Joon-ho, conosciuto al grande pubblico per Parasite, vincitore di 4 premi Oscar, debutta al secondo posto con 814.000 euro di incasso da 383 sale e 106.397 presenze (dati Cinetel). Il protagonista è un operaio spaziale che viene ingaggiato per morire ed essere clonato più volte. Ad intepretare il ruolo è il celebre Robert Pattinson.

Sul gradino più basso del podio si piazza Anora, premiato agli Oscar 2025 come miglior film. La pellicola di Sean Baker ha incassato 525.641 euro questo weekend per un totale di 1.515.227 euro. Bridget Jones: Un amore di ragazzo scende quindi in quarta posizione (474mila nel weekend e 1,6 milioni in totale).

Menzione speciale per Paddington in Perù che si trova in quinta posizione in Italia questo weekend (333mila euro) ma che a fronte di un investimento di 90 milioni di euro ha incassato oltre 176 milioni a livello mondiale.