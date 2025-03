Follemente, il film di Paolo Genovese mette nel mirino Perfetti sconosciuti' (ma irrompe Bridget Jones) - La classifica

'Follemente' di Paolo Genovese conquista la vetta dei film più visti in Italia per la sua seconda settimana. L'incasso è 3.733.089 euro (solo -6% rispetto al precedente fine settimana) e permette alla pellicola di toccare quota 9.045.181 milioni di euro. I 17,3 milioni di euro di 'Perfetti sconosciuti', sempre del regista romano (7,8 milioni di euro nel suo secondo weekend), sembrano un traguardo vicino, grazie a un ottimo passaparola.

Seconda posizione per Bridget Jones: 'Un amore di ragazzo' che chiude il suo primo fine settimana con 850.667 euro, per un totale di 957.410 con le anteprime di San Valentino.

Terzo posto per l’horror 'Heretic' con 582.209 euro mentre scende 'Captain America: Brave New World', quinto posto per il supereroe Marvel, l’incasso nel fine settimana è di 544.292 euro (-58%). Fuori dal podio si trova la new entry di 'A Real Pain' di Jesse Eisenberg che parte con 249.028 euro e una media/cinema di 825 euro.'The Brutalist' chiude a 187.276 euro (-37%) per un totale di 1.892.746 euro.

I tre Oscar vinti (tra cui 'Adrian Brody' miglior attore) potranno dare un bel traino al colossale lavoro di Brady Corbet. Inoltre, da segnalare che 'Diamanti' di Ferzan Ozpetek, grazie ai 20.873 euro del fine settimana, raggiunge la cifra di 16 milioni di euro.

Ecco la top ten completa: al primo posto

'Follemente' – 3.733.089 euro (499.142 spettatori), per un totale incassi di 9.045.181 euro. Al secondo posto 'Bridget Jones: Un amore di ragazzo', che incassa 850.667 euro (109.798 spettatori) per un totale di 957.410 euro. Terzo 'Heretic', con 582.209 euro (74.837 spettatori) per un totale di 582.209 euro. Quarto 'Paddington in Perù' incassa 563.820 euro (81.999 spettatori) – raggiungendo il totale di 1.681.348 euro. Quinto: 'Captain America: Brave New World', che guadagna al botteghino 544.292 euro (67.717 spettatori) per un totale di 5.582.269 euro.

Al sesto posto della top ten cinematografica 'Becoming Led Zeppelin', che incassa 253.536 euro (21.509 spettatori) ottenendo in totale 253.536 euro. Settimo 'A Real Pain', che nel weekend incassa 249.028 euro (35.787 spettatori) arrivando al totale di 249.028 euro. Ottavo posto per 'The Brutalist', che ottiene un incasso di 187.276 euro (25.267 spettatori) per un totale di 1.892.746 euro. Al nono posto si piazza 'Il seme del fico sacro' 141.770 euro (21.163 spettatori), arrivando in totale a 339.772 euro. Decimo posto per 'Noi e loro', con 81.299 euro (12.290 spettatori) per un totale di 100.432 euro.