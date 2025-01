Claudio Borghi, che gaffe! Scambia Giuseppe per Antonio Conte: "Come premier..."

Claudio Borghi sbaglia i "Conte". L'uomo col megafono non è Giuseppe...

Claudio Borghi della Lega commette una gaffe, il senatore del Carroccio posta su X un messaggio contro Giuseppe Conte, ma confonde le persone e riporta un video di Antonio Conte, l'allenatore del Napoli. Equivoco social per Claudio Borghi. Il senatore della Lega ha pubblicato un post su X facendo riferimento al Movimento 5 Stelle e al suo leader, ma ha sbagliato... Conte.

Borghi ha infatti condiviso la notizia del discorso, al megafono, tenuto dal tecnico del Napoli Antonio Conte ai tifosi azzurri accorsi in massa ieri all'aeroporto di Capodichino per celebrare il successo contro l'Atalanta. Il senatore, però, ha pensato che l'articolo facesse riferimento a Giuseppe Conte, leader del M5S ed ex presidente del Consiglio. Poi si è scusato: "Pensavo fosse Giuseppe...".