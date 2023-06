Claudio Lippi tenta Meloni: "Basta gay in tv". La Rai: "Non ti vogliamo"

Claudio Lippi, la Rai gli sbatte la porta in faccia. Ecco che è successo

Con l'arrivo della destra al governo e la rivoluzione in casa Rai, iniziata con l'arrivo nel nuovo amministratore delegato Roberto Sergio e proseguita con gli addii di Fazio e Annunziata, i presentatori e conduttori un po' accantonati dalla tv di Stato in precedenza adesso si fanno avanti per reclamare un posto in viale Mazzini. Come altri, ci ha provato anche Claudio Lippi con un'intervista molto dura nei toni nei confronti della precedente gestione, ma quello che doveva essere un assist per Meloni si è rivelato alla fine il più classico degli autogol. "Alcune affermazioni di Claudio Lippi riportate dagli organi di informazione sono lesive della reputazione della Rai e dei propri dirigenti. Pertanto è da escludere qualsiasi tipo di collaborazione con il conduttore".