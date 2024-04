Velardi torna a 'Il Riformista'. "Ho accettato l’incarico da direttore"

Claudio Velardi torna 'Il Riformista'. "Ho accettato l’incarico da direttore"

"Alfredo Romeo mi ha proposto di assumere la direzione de “il Riformista”, giornale che insieme fondammo nel 2002, e di cui lui oggi è editore appassionato e tenace". Lo scrive Claudio Velardi su Twitter. Che annuncia: "Ho accettato l’incarico per la profonda amicizia e per la stima che nutro nei suoi confronti, oltre che per i legami di affetto che ho verso la testata".

"Nei prossimi giorni sarà l’editore a decidere modalità e tempistiche della mia assunzione di responsabilità", conclude Claudio Velardi.

Chi è Claudio Velardi, fondatore de Il Riformista torna da direttore

Giornalista e saggista, Claudio Velardi ha fondato ed è stato editore del quotidiano Il Riformista. Esponente prima del Partito Comunista Italiano (PCI), è stato poi nel Partito Democratico della Sinistra (PDS), e quindi dei Democratici di Sinistra (DS). Dal 1998 alla primavera del 2000 fu a capo dello staff dell’allora presidente del Consiglio dei ministri Massimo D’Alema. Insegna a contratto lobbying e comunicazione politica presso la Luiss. Dall’ottobre 2014 è professore straordinario di sociologia generale presso la Link Campus University. Fa parte del comitato scientifico della Fondazione Italia USA.