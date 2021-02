Clubhouse, oltre 8 milioni di download. Ma è ancora allerta sicurezza

Clubhouse: i download continuano a salire. Ma è allerta chat violate

Clubhouse continua a essere scaricata dagli utenti, secondo l'analisi della App Annie sarebbe a quota 8 mln

di download, tuttavia permane l'allerta sulla privacy. Come riportato da Ansa, un utente è riuscito a sottrarre diversi audio da alcune 'room' di ascolto del social (luoghi di discussione della piattaforma), e a ritrasmetterli in streaming su un sito di terze parti. Clubhouse ha confermato l’accaduto e “bannato in modo permanente” l’utente, inoltre ha implementato nuovi livelli di “protezione” per evitare che questo possa ripetersi.