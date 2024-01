Colpo di luna, Virginia Raffaele imita Bianca Berlinguer: "Tutti contro di me"

Colpo di luna, Virginia Raffaele imita Bianca Berlinguer

Dopo il fuori onda di Bianca Berlinguer diffuso da Striscia la Notizia, arriva a COLPO DI LUNA - il nuovo one woman show di Virginia Raffaele per Rai1 che ieri al suo debutto è stato accolto con un ottimo riscontro di critica e di pubblico con una share del 20% per un totale di oltre 3.300.000 telespettatori - la esilarante maschera di Bianca Berlinguer.

"Siamo sempre noi - esordisce Virginia Raffaele che imita Bianca Berlinguer - Anche se abbiamo cambiato editore, siamo gli stessi di prima: duri, puri, tutti d’un pezzo, indipendenti, va bene? Non cambia l’interlocutore a cui ci rivolgiamo". E ancora: "A chi fa polemica io rispondo che la nostra linea editoriale è chiarissima ed è sempre la stessa… chiudere dopo Floris!".

"Anche stasera si parla di Italia, si parla di politica, si parla di fazioni, di questi e di quelli, di loro e degli altri. Di uno che dice Bah, e dell’altro che dice Bu Bu Bu. Qui si fa informazione, anche se tutti sono contro di me. Bianca Berlinguer gne gne gne, ma va bene così. Ne approfittano perché loro sono grandi mentre io sono piccola e bianca".