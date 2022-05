Inps, come parlare con un operatore. I "trucchi" per saltare la coda

Problemi a parlare con un operatore Inps? Leggi qui



Assegno unico, reddito di cittadinanza, disoccupazione, pensioni. Sono molti i motivi per contattare l'Inps, ma molti cittadini non sanno bene come fare. E a volte l'impresa non è dele più semplice. Vediamo qualche consiglio per non diventare matti.

I numeri del servizio clienti INPS sono l’803 164 per chi chiama da telefono fisso e lo 06 164 164 per chi chiama da cellulare. Il servizio clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14.

La telefonata fatta da un telefono fisso può essere considerata verso un numero verde perchè è completamente gratuita, mentre da telefono mobile si applica il piano tariffario presente sulla propria scheda.

Una volta composto il numero di telefono si dovrà rispondere a una voce registrata che chiederà a quali servizi si è interessati. Usando un tono di voce chiaro, la voce guida sarà in grado di passare la chiamata in carico all’operatore INPS specializzato.

Alcune richieste andranno necessariamente smistate presso gli uffici territoriali di competenza. A questo punto, l’operatore dell’ufficio prederà nota dei dati dei dati e dei contatti del cliente per approfondire la richiesta.

Se necessario, si potrà anche fissare un appuntamento nella sede INPS della propria città (o la sede più vicina) per sbrigare le pratiche più difficili di persona.

Il servizio telefonico è utile anche per alcune procedure automatiche che non richiedono necessariamente di parlare con un operatore: per questo, la voce registrata è disponibile sempre, compresi i festivi.

Numero verde INPS da fisso: 803 164Numero INPS da cellulare: 06 164 164

Chi è all’estero ha la possibilità di contattare l’INPS. A seconda della nazione nella quale si trova ci sarà un numero dedicato per mettersi in contatto con l’ente previdenziale italiano.

Gli orari degli uffici di contact center INPS si riferiscono all’ora italiana: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14. Chiamando i numeri verdi qui elencati è possibile contattare l’INPS per verificare il proprio estratto contributivo, richiedere il PIN per accedere all’area personale del sito ed avere risposte ad altre eventuali domande.

Una soluzione veloce ovunque ci sia una connessione internet è quella di contattare l’INPS direttamente dal proprio browser. Si tratta del servizio VoIP Parla con noi, disponibile da tutto il mondo.

Il servizio permette, durante gli stessi orari di apertura del contact center, di parlare con un operatore dal proprio pc. Per chiamare l’INPS da internet è necessario avere installato sul computer il browser Internet Explorer con una versione minima 5.5 con abilitata la Java Virtual Machine versione 1.6: attraverso questi sistemi è possibile aprire il link, cliccare su ‘Call’ e attivare il microfono. Gli operatori rispondono dal lunedi al venerdi dalle ore 8 alle ore 20 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14.

Se si è in possesso di credenziali SPID è possibile utilizzare il servizio INPS Risponde: in questo modo, si potranno inoltrare a INPS attraverso un’e-mail, tutte le richieste che si intendono fare, chiedere chiarimenti e informazioni utili, anche su una singola pratica.

Una volta effettuato l’accesso con il proprio PIN a INPS Risponde, si potranno consultare gli stati delle richieste inviate e anche sollecitare una risposta se sono passati 15 giorni.

Generalmente, la risposta arriva nell’e-mail inserita al momento della compilazione della richiesta, ma sarebbe utile anche inserire il proprio recapito telefonico per poter essere ricontattati per eventuali chiarimenti sulla gestione della richiesta.

Nel caso in cui non si possedesse ancora il PIN personale, oppure per qualsiasi altra questione che includa anche l’invio di documentazione o richieste online, è possibile scrivere agli indirizzi e-mail INPS.

Si tratta solamente di indirizzi di Posta Elettronica Certificata. Per far evadere la propria richiesta, è necessario che le caselle di mittente e destinatario siano entrambe PEC; infatti email provenienti da un indirizzo non PEC vengono infatti direttamente scartate dal sistema.

