Concessione esclusiva a Italiaonline degli spazi pubblicitari su Chili

Chili affida in esclusiva a iOL Advertising la concessione della vendita degli spazi pubblicitari

Italiaonline ha siglato un accordo con CHILI, la tech media company proprietaria dell’omonima piattaforma di videostreaming, grazie al quale diventa, attraverso iOL Advertising, la concessionaria esclusiva della vendita degli spazi pubblicitari nei contenuti free di CHILI TV.

CHILI.com è una piattaforma OTT nata in Italia e attiva anche in Inghilterra, Polonia, Germania e Austria. È fruibile su tutte le Smart TV, PC, tablet e smartphone. Il servizio offre – in streaming in altissima qualità fino a 8K e senza abbonamento – un catalogo di migliaia di film, serie TV e una sezione di contenuti gratuiti con annunci pubblicitari.

L’offerta pubblicitaria è rappresentata da formati video premium e si concentra su contenuti free ma sostenuti da un modello pubblicitario: AVOD (Advertising Video On Demand), FAST (Free Ad-supported Streaming TV) Channels e formati video nativi su Connected TV; i contenuti fruiti attraverso quest’ultima sviluppano oltre l’80% del traffico. Le performance in termini di VTR e viewability sono sopra gli standard di mercato e la brand safety è garantita dall’elevata qualità dei contenuti.

Per Italiaonline la partnership con CHILI, oltre a rafforzare l’offerta complessiva della concessionaria sul mondo video in particolare, costituisce l’ingresso nel segmento della Connected TV, il cui mercato è in forte crescita. In Italia il numero di smart TV connesse cresce a doppia cifra year on year (+ 13%) così come cresce il tempo giornaliero speso per individuo su CTV (+5%)*. Inoltre, la percentuale di utenti che, a parità di contenuti, opterebbe per un modello gratuito con pubblicità o ibrido (subscription + adv), arriva a un totale del 64%**.

“Per Italiaonline si tratta di una naturale estensione del perimetro di attività sul mercato del digital advertising nel quale siamo da tempo leader, grazie alla costante e attenta strategia di espansione. Siamo immensamente fieri di poter entrare nel mondo delle connected TV attraverso uno dei player storici italiani, Chili TV. Con loro si è stabilita immediatamente una sintonia in termini di crescita da tutti i punti di vista, da quello afferente al prodotto, che vedrà Chili evolvere la propria offerta a partire dalla strategia AVOD, a quelli - di conseguenza – economici, sui quali si concentreranno i nostri sforzi come concessionaria.”, ha dichiarato Massimo Crotti, responsabile di iOL Advertising.

“La concessione esclusiva a Italiaonline degli spazi pubblicitari su CHILI non si limita ad essere una tappa raggiunta con orgoglio nel nostro percorso di crescita, ma costituisce un ulteriore stimolo ad offrire un servizio sempre più completo e performante. Italiaonline ha persone, strumenti e contezza sulle dinamiche del mercato; la fiducia e l’energia che ci sono state trasmesse rappresentano un chiaro segnale del buon posizionamento di CHILI quale media attrattivo per molti investimenti nel prossimo futuro. La nostra intenzione è quella di perseguire una progettualità che punta al miglioramento dell’offerta contenuti e all’ampliamento della platea utenti attraverso una serie di investimenti che, per diretta conseguenza, porteranno all’accrescimento, in dimensione e qualità, del bacino che Italiaonline porterà ai suoi clienti” ha dichiarato Giorgio Tacchia Fondatore e CEO di CHILI SpA.