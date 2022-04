Concita De Gregorio come non l'avete mai vista: Pasquetta di relax a Ladispoli

Concita De Gregorio, Pasquetta al sole di Ladispoli e foto come non l'avete mai vista...

Concita De Gregorio come non l'avete mai vista. La famosa giornalista pisana, firma de La Repubblica ed ex direttrice de l'Unità, si gode le vacanze di Pasqua mostrandosi su Facebook in costume mentre prende il sole nella bellissima Ladispoli, nel Lazio.

Pochi minuti dopo la pubblicazione del post, il popolo del web si è espresso con numerosi commenti di elogi, ma anche di critiche. "Lei è una bellissima donna, affascinante, intelligente; una grande professionista. Forse tutto questo è troppo per menti mediocri", commenta Antonella D'Andrea. La pensa allo stesso modo anche Sergio Carsetti, che scrive: "Ho una grandissima ammirazione per Lei da sempre, la Sua espressione e il Suo sorriso sono adorabili". E ancora: "Quando l'intelligenza si fonde con l'eleganza, non ce n'è per nessuno!", commenta Lorena Canuti.

Ma, come sempre, non mancano i commenti di chi invece non apprezza. "A me non piace affatto, troppo di parte e presuntuosa", scrive Elsa Capitini. Oppure, "Indubbiamente una donna bella e carismatica, la stimo come giornalista, ma vedendo queste bellissime immagini che ti ritraggono in un resort (cui indirettamente o direttamente fai pubblicità..) penso a Nicola Zingaretti ex Segretario del PD, e mi convingo, al di là di ogni ragionevole esagerazione, che il termine "una certa sinistra radicalchic.." non era poi cosi improprio..", polemizza Gaetano Nicastro.

