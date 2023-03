Concita De Gregorio: "Ho avuto un cancro, ora porto la parrucca". La rivelazione improvvisa a Belve

Concita De Gregorio: "Ho avuto il cancro, ora porto una parrucca". L'improvvisa rivelazione della giornalista a Belve su Rai2

Concita De Gregorio sta combattendo contro il cancro. La giornalista e conduttrice di In Onda su La7, e da pochi giorni direttrice del settimanale “The Hollywood Reporter Roma”, parla a Belve su Rai2 dell’orribile male che la affligge.

“Lo dico per la prima volta qui”, ha spiegato la giornalista alla conduttrice Francesca Fagnani. “È stato un anno impegnativo, mi sono operata ad agosto per un cancro e sono in cura. Ora indosso una parrucca”.

Un problema di salute vissuto in silenzio dalla giornalista: “Volevo evitare che tutti si rivolgessero a me con aria dolente chiedendomi come stai. Perché quello è solo un pezzo della tua vita, non è tutta la tua vita”.

L’intervista di Francesca Fagnani a Concita De Gregorio andrà in onda oggi, martedì 14 marzo, in prima serata su Rai2.