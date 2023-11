Condé Nast, l'editore di Vogue e Vanity Fair licenzia oltre 250 persone

Condé Nast annuncia il taglio di oltre 250 dipendenti

Condé Nast annuncia tagli. Con una nota ai dipendenti, il Ceo Roger Lynch ha comunicato il licenziamento del 5% della forza lavoro (pari a più di 250 persone). “Siamo in un settore che sta cambiando”, ha scritto Lynch nella missiva che l’Hollywood Reporter pubblica integralmente, come riporta Primaonline, a proposito della riorganizzazione del gruppo, che edita tra la altre testate come Vogue, The New Yorker, Wired e Vanity Fair.

“Il nostro pubblico sta cambiando, la tecnologia sta cambiando e ciò che gli inserzionisti vogliono da noi sta cambiando. Con tutti questi cambiamenti che ci circondano, l’unico errore certo è quello di non cambiare noi stessi”. Oltre ai tagli al personale, la società ha cominciato a chiudere le offerte di lavoro ancora aperte e a ripensare progetti a lungo termine, riorganizzando anche i suoi uffici.

Il gruppo, sempre stando allo scritto di Lynch, per il terzo anno si appresta a registrare una crescita nei ricavi, grazie all’eCommerce e agli abbonamenti digitali “più che raddoppiati”. Ma non basta davanti alle sfide che il mercato pone.

Una tra tutte il cambio di fruizione dei video, con il pubblico che si sta spostando verso contenuti di breve durata, come quelli proposti da TikTok e YouTube Short, che però – ha rilevato Lynch – “non hanno ancora trovato modelli di monetizzazione”.