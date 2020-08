Conte a La Piazza, conferenza stampa a Ceglie Messapica (Br)

Giovedi 6 agosto 2020 ore 11.30 presso il caffè "Innamorato" in Piazza Plebiscito, Angelo Maria Perrino direttore di Affaritaliani, Marcello Antelmi Presidente Confcommercio Ceglie Messapica e Cristina Elia Presidente Pro loco Ceglie Messapica incontreranno i giornalisti per illustrare modalità e contenuti della terza edizione de "La Piazza", con la presenza domenica 9 agosto in Piazza Plebiscito a Ceglie Messapica (Br), del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Per informazioni relative all'accreditamento dei giornalisti, si prega di inviare una mail all'indirizzo prolocegliemessapica@gmail.com.