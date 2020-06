Corona perde la testa per la Berlinguer: “Mi tiro giù i pantaloni”. VIDEO

Il martedì è la serata dei talk politici e su Rai 3 va in onda Carta Bianca, trasmissione condotta da Bianca Berlinguer. Ospite fisso: lo scrittore Mauro Corona che ieri era in gran forma e ha aperto la puntata con una bella bottiglia di vino “intonsa” a fianco. Consueto e anche simpatico ormai, il battibecco fra la giornalista e l’alpinista che si scontrano spesso su vari temi. Ma ieri Corona si lascia andare a qualche battuta in più e non nasconde il suo apprezzamento per la Berlinguer.

Dalle gocce per respirare bene che vuole regalare a Guccini e che "sono anche afrodisiache" offerte alla conduttrice, alla necessità di verificare di persona se la stessa ha o meno la cellulite, invitandola ad alzare la gonna. Mauro Corona è incontenibile.

VIDEO

Il siparietto fra Corona e la Berlinguer dal minuto 18