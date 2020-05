Coronavirus, da Taiwan l'hi-tech per una città e una vita più sicura e smart

La città intelligente in urbanistica e architettura è un insieme di strategie di pianificazione urbanistica tese all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi pubblici così da mettere in relazione le infrastrutture materiali delle città con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi le abita.

Ora come mai, la nostra società provata dall'epidemia di coronavirus, ha bisogno di soluzioni tecnologiche e innovative per rendere più sicura la vita di tutti i giorni. Un modello da seguire e approfondire è sicuramente quello di Taiwan, che ha mostrato al mondo la sua capacità di recupero, capacità di integrazione e pratiche mediche avanzate.

L'opportunità di conoscere meglio queste innovazioni tecnologiche è offerta dall'appuntamento online con la presentazione in livestream dei nuovi prodotti made in Taiwan: Soluzioni tech innovative, Internet of Things, Industrial Computing e molto altro ancora. La conferenza è organizzata dalla Rappresentanza della Camera di Commercio di Taiwan in Italia, TAITRA – Taiwan External Trade Development Council. Un ente no-profit per lo sviluppo del commercio estero di Taiwan. L'appuntamento per scoprire la tecnologia del futuro è Mercoledì 20 Maggio – Ore 9:00.

La conferenza coinvolgerà 6 aziende d’eccellenza di Taiwan come Advantech, Bifa e GemTek e verterà sul lancio di dispositivi innovativi. Il collegamento sarà effettuato online sulla piattaforma Zoom, previa registrazione a questo link, cliccando qui.