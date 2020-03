Coronavirus, Il China Media Group elogia e ringrazia Mediaset e TgCom24

Il Presidente del China Media Group*, Shen Haixiong, ha scritto al Presidente di Mediaset Fedele Confalonieri elogiando l'azienda e il TgCom24 per l'impegno e l'opera d'informazione riguardo al Coronavirus.

La testata giornalistica "Tgcom24" precisa in particolare Shen Haixiong, "ha effettuato diversi collegamenti televisivi con giornalisti del China Media Group. Vorrei ringraziare in particolare il signor Paolo Liguori (Direttore Editoriale, ndr) e il signor Luca Rigoni (Caporedattore, ndr). Il China Media Group è disposto a rafforzare ulteriormente gli scambi nel settore dei media e la cooperazione nel campo dei new media con il Gruppo Mediaset, e a raccontare insieme gli sforzi attivi compiuti dai cinesi, dagli italiani e dagli altri cittadini del mondo per combattere l’epidemia".

E ancora: "Restiamo uniti nel bene e nel male, aiutandoci l’un l’altro. Il China Media Group intende fornire aiuto nei limiti delle proprie capacità. Procediamo mano nella mano, combattendo insieme l’epidemia fino a quando non l’avremo finalmente sconfitta". Parole alle quali ci uniamo con tutta la benevolenza (e i buoni auspici) del caso.

* Il China Media Group è subordinato direttamente al Consiglio di Stato cinese e opera sotto la direzione del Dipartimento per la Comunicazione Politica del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC).