Il giornalista di Rete 4 Nicola Porro è risultato positivo al tampone

Coronavirus: Nicola Porro positivo, sospeso 'Quarta Repubblica'

Il conduttore del programma di Retequattro “Quarta Repubblica” Nicola Porro è risultato oggi positivo al test coronavirus. Lo rende noto Mediaset, che ha sospeso il programma per cautela sanitaria e ha invitato tutti i professionisti della redazione di “Quarta Repubblica” a restare in isolamento domiciliare. Pertanto, a cominciare dalla puntata prevista questa sera, il programma non andrà in onda in attesa degli sviluppi della situazione. Nicola Porro sarà video-collegato in diretta da casa con l’edizione speciale di “Stasera Italia” di Barbara Palombelli che andrà in onda stasera in prima serata su Retequattro.

Intanto il direttore del Sacco di Milano avverte: 'Siamo solo all'inizio, numeri come Wuhan'

"Seguendo i dati, mi viene da dire che siamo solo all'inizio. La nostra situazione di giovedì, venerdì scorso era identica dal punto di vista numerico a quella di Wuhan il 25-26 di gennaio. Naturalmente la condizione è diversa perchè lì c'è una concentrazione di 11 milioni di persone in un'area molto ristretta, rispetto alla Lombardia che ha 10 milioni di persone molto più disperse". Lo ha detto Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, intervistato su Skytg24. Il professore osserva che sebbene in regione non ci sia la stessa densità della città cinese dove ha avuto origine il focolaio del coronavirus, "abbiamo delle aree metropolitane fitte che ci dicono che la possibilità della diffusione dell'infezione se non ci diamo da fare a fermarla è reale. Noi come Wuhan abbiamo avuto un periodo di circolazione dell'infezione sotto traccia piuttosto lungo, 3-4 settimane soprattutto nell'area del lodigiano".