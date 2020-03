Coronavirus, Samsung lancia il kit per la didattica a distanza

Samsung annuncia il progetto Samsung Smart Learning e presenta la guida dedicata ai docenti per gestire al meglio le lezioni da remoto.

A fronte della chiusura prolungata delle scuole di tutta Italia a causa della diffusione del Coronavirus in Italia, Samsung Electronics Italia ha avviato il progetto Samsung Smart Learning. Il progetto consiste nella creazione, tra le altre cose, del Samsung Smart Learning Kit, uno strumento per la gestione ottimale della didattica a distanza, che sarà distribuito nei prossimi giorni a oltre 60.000 docenti, di ogni ordine e grado, in tutta Italia, e che viene messo a disposizione di tutti gli insegnanti attraverso il sito di Samsung.

Samsung Smart Learning si rivolge a ogni scuola per far vivere agli studenti un momento di socialità e un’esperienza didattica formativa e per supportare gli insegnanti a trovare modalità alternative per fare didattica in questo momento.

Il kit per la didattica a distanza di Samsung è una guida al distance learning completa di sezioni dedicate alle varie fasi e attività di apprendimento da remoto; il kit include sette capitoli diversi nei quali il docente è accompagnato in un percorso che spiega come organizzare le fasi preliminari del distance learning con un piano didattico ad hoc per le lezioni online, quali strumenti adottare per avviare una lezione in rete, come gestire al meglio le lezioni frontali e quelle interattive e come organizzare il lavoro dedicato agli esercizi e le interrogazioni. La guida si chiude con un capitolo interamente dedicato alla gestione delle attività di smart learning per i bambini più piccoli.

Oltre alla guida per i docenti, il team di Samsung Italia sta offrendo nelle ultime settimane il proprio contributo a favore degli studenti di varie parti d’Italia con l’attivazione straordinaria di alcuni moduli di formazione a distanza. Da inizio marzo, l’azienda ha già organizzato diverse lezioni di smart learning con alcune scuole di Lodi, Varese, Monza Brianza, Roma e Ostiglia (MN), che hanno visto la partecipazione entusiastica di oltre 300 studenti e docenti ai corsi di formazione sul digitale in formato e-learning.

“In Samsung Italia sappiamo bene quanto gli insegnanti della scuola italiana in queste settimane si stiano trovando a fronteggiare una situazione difficile e a dover stravolgere in brevissimo tempo le loro modalità di fare didattica", ha spiegato Anastasia Buda, Corporate Social Responsibility Manager di Samsung Electronics Italia. "Di sicuro ci sono insegnanti più avvezzi alla tecnologia, come scuole che già da tempo utilizzano modalità innovative di didattica a distanza, ma allo stesso tempo l’attuale emergenza ha colto impreparati diverse scuole ed educatori in tutte le zone del nostro paese".

"Di fatto - ha aggiunto Buda -, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, fare didattica a distanza, così come per noi lavorare in Smart Working, richiede modalità e approcci totalmente diversi. Richiede in primis la capacità di cambiare il proprio modo di lavorare e di interagire con gli studenti. Come responsabilità sociale, e in quanto rappresentanti di un’azienda che trova nell’innovazione la sua prima ragion d’essere, crediamo sia importante aiutare i docenti in questo passaggio. Sono questi i motivi che ci hanno spinto a lanciare il progetto Samsung Smart Learning e a creare il nostro primo kit per l’organizzazione della didattica in distance learning, che speriamo possa tornare utile a tutti i docenti in Italia nelle prossime settimane”.