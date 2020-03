Corriere della Sera sempre più leader. Repubblica a quota 190mila. I dati Ads

Il Corriere della Sera cresce sino a quota 275mila copie (277.212 per la precisione) a gennaio rispetto alle 268.956 di dicembre. Il quotidiano Rcs resta saldamente in testa nei dati Ads per quanto concerne la diffusione totale (cartacea+digitale).

La Repubblica è attorno a quota 190mila e registra un trend in crescita rispetto al mese precedente.

Il Sole 24 Ore 143mila si prende il podio di gennaio, appena davanti a La Gazzetta dello Sport che sfiora le 140mila copie. Chiude la top-5 La Stampa che conferma i numeri dei dati precedenti sopra quota 129mila.

Bene l'Avvenire che cresce rispetto dicembre (da 117 a 119mila). Il Messaggero si conferma (88mila), con Qn- Il Resto del Carlino che si avvicina (da 82.722 a 84.900). Tra gli 'sportivi' Il Corriere dello Sport - Stadio tiene bene sopra le 60mila copie (63.798), mentre Tuttosport resta sotto i 40mila (a 38.673).