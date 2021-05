Covid creato dall'uomo, Facebook rimuove il ban ai "post complottisti"

Facebook non eliminerà più i post che affermano che il Covid è stato creato o prodotto dall'uomo, una mossa che potrebbe alimentare ulteriori speculazioni e teorie del complotto sull'origine del virus. Il cambiamento di politica del social network arriva pochi giorni dopo che la Casa Bianca ha chiesto all'intelligence statunitense di condurre un'indagine più approfondita sulle origini del coronavirus, a seguito della scoperta che tre scienziati dell'Istituto di virologia di Wuhan in Cina sono stati ricoverati in ospedale già alla fine del 2019 con sintomi da Covid.

Mercoledì, il presidente Usa Joe Biden aveva dichiarato di aver chiesto alle agenzie di intelligence di riferire entro 90 giorni sulle probabili origini di Covid-19, con la speranza di "raccogliere e analizzare informazioni che potrebbero portarci più vicino a una conclusione definitiva".

Con le nuove rivelazioni sui ricercatori di laboratorio in Cina malati prima della diffusione mondiale del virus, il dibattito si è rinnovato, alimentando di nuovo i sospetti su ciò che è accaduto davvero, "orbitante attorno a due probabili scenari", secondo le dichiarazione di Biden.

Un portavoce di Facebook ha dichiarato mercoledì che la società aggiorna regolarmente un elenco di affermazioni che sono state rimosse dalla piattaforma durante la pandemia su consiglio di esperti sanitari: "Alla luce delle indagini in corso sull'origine del Covid-19 e in accordo con esperti di salute pubblica, non rimuoveremo più dalle nostre piattaforme i post secondo cui il Covid-19 è prodotto dall'uomo. Continueremo a lavorare con esperti sanitari per tenere il passo con la natura in evoluzione della pandemia e aggiornare regolarmente le nostre politiche man mano che emergono nuovi fatti e tendenze ".