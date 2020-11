Crolla Repubblica di Molinari. Balzo in avanti per il Giornale (+24,17%)

La classifica di settembre 2020 dei quotidiani (carta e digitale) di Ads per Primaonline.it. Crolla Repubblica di Molinari, il CorSera è sempre più lontano. Balzo in avanti per il Giornale, dalla 13° posizione raggiunta in agosto passa al 9° posto (+24,17%). La diffusione delle testate sportive, risalite nell'ultima classifica, in autunno registra una flessione: Tuttosport, sempre in 14 posizione, scende a quota -10,15%.

TOTALE DIFFUSIONE CARTA+DIGITALE. LA TOP 15