Crosetto: "Non riesco a trattenere la rabbia". Il ministro furioso per i commenti sulla moglie al mare

Crosetto e signora al mare, il ministro furioso per i commenti sulla moglie: "Non riesco a trattenere la rabbia"

Crosetto non ci sta. Nell’era dei social media, anche la vita privata dei politici è diventata oggetto di dibattito e curiosità. E il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è recentemente trovato al centro dell'attenzione mediatica a causa di alcune foto che lo ritraggono al mare, in un momento di relax e spensieratezza, tra le onde con sua moglie.

Ebbene, il politico ha espresso il suo dissenso su X (l’ormai ex Twitter), affermando che quelle foto “sono state strappate alla sua privacy”. Ma ciò che fa perdere davvero la pazienza al ministro, come scrive lui stesso nel suo post, sono i commenti rivolti a sua moglie, Gaia Saponaro.

Questo il tweet integrale del ministro della Difesa: “Girano sui social le pagine di un settimanale con foto strappate alla mia privacy. È successo ad altri e tengo per me la mia rabbia. Non posso tenerla per commenti che riguardano mia moglie. Stiamo insieme da 20 anni. Siamo sposati, con 2 figli. È molto più bella di me? Si, vero!”, scrive Crosetto.