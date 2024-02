Crozza / Biden «Voglio dire a tutto il mondo che per distruggere Putin gli stati uniti continueranno a fornire armi ad Ilary Blasy. resisti Ilary!»

Nella prima puntata della nuova stagione di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - troviamo Maurizio Crozza nei panni di Joe Biden sempre più bersagliato dai media per le sconclusionate dichiarazioni pubbliche: «Voglio dire a tutto il mondo che per distruggere Putin gli Stati Uniti continueranno a fornire armi a Ilary Blasy. Resisti Ilary!»

“Live streaming ed episodi completi su discovery+”