Crozza/Lollobrigida dopo lo stop “straordinario” ad un treno «Le mie fregnacce arrivano sempre puntuali, altro che i treni»

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza torna a vestire i panni del Ministro Lollobrigida dopo l’ennesimo polverone alzatosi per aver fatto fermare un treno in una stazione non prevista, con tanto di chiamata ai vertici di Trenitalia: «Però io lo scopro ora che non potevo fermare il treno… cioè dovevo fermarmi prima di fermare il treno! Forse non dovevo nemmeno partire. Il problema è che so’ solo bono a ferma’ i treni… ma non riesco a fermare la cosa più importante: la capoccia mia! Lei va va va… mamma mia se va… più veloce del treno… e mai una volta che sia in ritardo… le mie fregnacce arrivano sempre puntuali!»