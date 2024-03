Crozza/Monologo - L' ironia di Crozza dopo le milioni di visualizzazioni del suo Biden all'estero: "Dopo 40 anni di onorata carriera sono diventato l'idolo dei trumpiani di due continenti...un fallimento totale"

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA – il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su Discovery+ - Maurizio Crozza commenta, con la consueta ironia, le milioni di visualizzazioni che la sua imitazione di Biden ha ottenuto sui siti web di tutto il mondo: «Dopo 40 anni di onorata carriera sono diventato l’idolo dei trumpiani di due Continenti. Ormai pensano che io tifi per il suprematismo bianco anche gli aborigeni dell’Outback australiano. Se penso a tutte le sere passate qui a sforzarmi di essere sinceramente democratico, moderatamente progressista, disgraziatamente di sinistra…alla mia veneranda età…è un fallimento totale.»