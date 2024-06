Da Bianca Berlinguer a Francesca Barra: il nuovo access prime time di Rete 4 dell'estate 2024

4 di sera, il nuovo programma di Rete 4 con Francesca Barra e Roberto Poletti

Il programma di Bianca Berlinguer nell'access prime time di Rete 4, Prima di domani, è andato in vacanza venerdì 21 giugno 2024, dopo essere stato prolungato di una settimana rispetto alla scadenza originaria (mentre per "E’ Sempre Cartabianca" ancora due puntate, 25 giugno e 2 luglio).

La rete Mediaset è pronta per lanciare il nuovo talk show dell'estate, 4 di sera condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti. Si parte martedì 25 giugno alle 20.30 con un menù che ogni sera non si fermerà alla politica ma proporrà informazione e attualità. "Ospiti e servizi per raccontare insieme tutti i fatti più importanti della giornata. Sempre con serietà e rigore. Sempre ascoltando tutti i punti di vista", raccontano nel promo Roberto Poletti e Francesca Barra.

Sul fronte Rete 4 va ricordato poi che l'approfondimento delle notizie non va in vacanza: "Zona bianca" resterà in onda tutta l'estate, "Stasera Italia" il sabato e la domenica sarà condotto da Sabrina Scampini e "Quarta Repubblica" è previsto in palinsesto sino al 22 luglio.

Francesca Barra, chi è la conduttrice di 4 di sera talk di Rete 4 con Roberto Poletti

Francesca Barra è giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva. Durante la sua carriera, ha lavorato come inviata e opinionista per Matrix, Tiki Taka, Matrix Chiambretti, CR4 - La Repubblica delle donne. Nel 2017 la conduttrice del nuovo programma di Rete 4 in access prime time, 4 di sera, ha sposato l'attore Claudio Santamaria col quale ha una figlia, Atena, nata nel 2022. Francesca Barra ha altri tre figli, Renato, Emma e Greta, avuti dal precedente matrimonio con Marcello Molfino.

Francesca Barra e 4 di sera su Rete 4 con Roberto Poletti: "Fra poco si parte"





