Damiano dei Maneskin star dell'adv: protagonista del nuovo spot di Maserati

Damiano dei Maneskin nel nuovo spot Maserati

Maserati ha lanciato ufficialmente la nuova campagna internazionale Maserati Folgore, firmata Naïve. Come scrive Spot and web, a fare da volto del concept creativo è Damiano David, cantante e cantautore che ha scalato le classifiche mondiali come frontman dei Måneskin, portavoce di una nuova filosofia Maserati sintetizzata nella line “It turns you on”. Un testimonial che con il brand condivide un magnetismo naturale, un fascino quasi inconsapevole capace di rapire e trasmettere energia al suo passaggio solo per il fatto di essere ciò che è. Il film, diretto da Gabriele Mainetti con la fotografia di Diego Indraccolo, sintetizza e celebra in 90 secondi tutto ciò che il brand ha di innato: passione, visione, innovazione, italianità, intuizione, dedizione ed entusiasmo. Un’attitudine alla vita e una capacità di attrarre che accendono e si accendono insieme al motore elettrico della gamma Folgore. Gli scatti di campagna, che accompagneranno la pianificazione del video, sono di Paolo Zerbini e Max Sarotto.

GUARDA IL VIDEO DELLO SPOT