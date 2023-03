Daniele Frattini approda in Havas Media Group come Chief Data Officer

Daniele Frattini lascia Merkle e approda in Havas Media Group. Il manager, già Chief Data Strategy Officer di Dentsu e, in ultimo, all’interno dello stesso gruppo, managing director di Merkle, entra nel board di Havas come Chief Data Officer.

“Sono entusiasta di entrare a fare parte di Havas Media Group, un ambiente stimolante e fertile dove potere condividere la mia esperienza, in linea con il posizionamento di HMG come ‘The Media Experience Agency’”, ha commentato Frattini.

Stefano Spadini, Ceo di Havas Media Group ha dichiarato: “L’ingresso di Frattini si inserisce perfettamente nel percorso di sviluppo dell’agenzia ed è il primo di una serie di investimenti che caratterizzeranno il 2023. Sin dal primo incontro c’è stata una profonda intesa sulla condivisione dei valori e degli obiettivi dell’agenzia. La comprovata esperienza di Frattini, la sua capacità di gestire team ampi e sfide complesse, il suo importante contributo alla crescita del business unito a un grande spirito di collaborazione – ha concluso Spadini – saranno le basi con le quali costruire un nuovo capitolo dell’agenzia”.