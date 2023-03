Daniele Luttazzi contro Fiorello: "Giullare che fa il gioco della Meloni"

Luttazzi contro Fiorello

Al comico e giornalista Daniele Luttazzi non è andata giù la gag tra Fiorello e la premier Giorgia Meloni a Viva Rai2!. Sul Fatto, Luttazzi, rispondendo a una lettrice scandalizzata dal siparietto in diretta tv, ha dato del “giullare” al mattatore siciliano che ha un pubblico che non si accorge del "fiorellowashing", un neologismo traducibile in “pseudo-simpatia”.

Si tratta, per Luttazzi di una “strategia di comunicazione di certi personaggi delle istituzioni che fanno un’ospitata dallo showman finalizzata a dare un’immagine di sé ingannevolmente positiva, allo scopo di distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dagli effetti negativi delle proprie decisioni politiche".

A suo dire il pubblico di Rai 2 "non percepisce il Fiorellowashing perché si fida del simpatico Fiorello, come altri bevono un certo caffè perché nella pubblicità lo beve il simpatico Brignano".