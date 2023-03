Meloni in versione show woman chiama Fiorello e imita se stessa. VIDEO

Giorgia Meloni da Fiorello imita se stessa

È lei o non è lei? Ma certo che è lei. Giorgia Meloni in persona. Questa mattina la premier ha chiamato Fiorello in diretta su Rai 2 imitando se stessa. Tra l’incredulità degli spettatori e di chi era in studio, Giorgia si è prestata alla gag e ha scherzato con Fiorello. Non c’è da stupirsi perché la presidente del Consiglio da bambina voleva fare la mima.

Sì, l’attrice comica che, sulla scena, fa le parti femminili analoghe a quelle del mimo. Un po’ come ha avuto modo di fare venerdì sul palco della Cgil quando con le sue “faccette” ha risposto allo sparuto numero di delegati del sindacato che uscivano dall’aula del congresso di Rimini cantando “Bella ciao”.

A Giorgia piace prendersi la scena. In fin dei conti è il suo mestiere. Quella politica (di scena) ormai se l'è presa da tempo. Rubandola a professionisti del "genere" come gli alleati Salvini e Berlusconi. Nemmeno ai 50 anni del leader della Lega ha bucato le aspettative. In un duetto con il festeggiato ha interpreato "La canzone di Marinella", pezzo di Fabrizio De Andrè. Roba da far impallidire Celentano e Mina. "Sono una donna, sono una cristiana, sono una madre", e da oggi sono anche una show woman.

Il duetto tra Meloni e Salvini