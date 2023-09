Dario Fabbri senza laurea? Mentana "imbarazzato": "Non gliel'ho mai chiesto"

Mentana difende Fabbri dopo le accuse di Puglisi: "Anch'io non sono laureato e a lui non ho mai chiesto il titolo di studio"

Un terzo soggetto si inserisce nella diatriba tra l'economista Riccardo Puglisi e Dario Fabbri, esperto di geopolitica. Si tratta di Enrico Mentana, diretto del TG La7 che ha scelto proprio Fabbri per raccontare la guerra in Ucraina. Qualche giorno fa, Puglisi si chiedeva su Twitter se l'esperto di questioni internazionali avesse la laurea, data la sua funzione di divulgatore televisivo. Ma sebbene alcune biografie online di Fabbri affermino che sia laureato in Scienze Politiche, Puglisi ha continuato ad "esigere" una risposta dal diretto interessato. Alcuni hanno anche messo in dubbio la sua incrizione all'Ordine dei giornalisti, dato che dirige una rivista di geopolitica.

Fabbri non ha ancora risposto a Puglisi e sulla questione del tesserino da giornalista ha così dichiarato al sito Mow: "Non rispondo ad attacchi personali". In sua difesa è oggi accorso Mentana con una lettera inviata all'economista, che ha poi pubblicato su Twitter.

Mentana difende Fabbri da Puglisi: "Anch'io non sono laureato e a lui non ho mai chiesto il titolo di studio"

"Gentile professore, apprendo solo ora che nei giorni scorsi mi ha lanciato una serie di domande riguardanti Dario Fabbri e il suo titolo di studio attraverso X, fu Twitter. - scrive il direttore del TG La7 - Io, come saprà, a suo tempo non mi sono laureato. Interruppi l'università alla fine del 1979, quando il direttore del tg1, Emilio Rossi, mi fece sapere che mi avrebbe assunto come praticante".

Per quanto riguarda Fabbri: "Non mi sono mai chiesto, né ho chiesto a lui, per chi votasse e se fosse laureato. E mai fino a oggi mi sono posto il problema, che per me non rileva: senza fare improponibili paragoni, il più grande divulgatore scientifico italiano, e primo animatore del debunking antibufale, Piero Angela, non era laureato. E il figlio Alberto, nel raccoglierne il testimone, ha scelto nella squadra del suo programma proprio Fabbri per il settore geopolitico".