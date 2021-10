Dati audiweb, Affaritaliani.it vola ad agosto: +32,8%

Affaritaliani.it vola nel mese di agosto (dopo il boom di luglio): +32,8%, mentre il mese estivo più vacanziero si conferma per diversi altri brand dell'informazione in discesa nei trend by Audiweb.

Il Corriere della Sera, primo della classifica per audience mensile anche ad agosto, ha registrato un calo del 7,3%, Tgcom24 dell'1,3%, Fanpage con 15 milioni 507 mila utenti è sceso del 27,7%, Il Messaggero del 14,4%. In calo anche Virgilio (-14,2%), Il Giornale (-5,1%), Il Sole 24 ORE (-7,2%), leggera perdita per il Fatto Quotidiano del 2,9%.

In controtendenza, come si diceva, c'è Affaritaliani.it, fondato e diretto da Angelo Maria Perrino, fresco del riassetto della linea editoriale che pone un focus particolare su notizie e approfondimenti di politica, economia e attualità, con una homepage sfoltita, e con il debutto a giugno del giornale delle imprese Corporate.

Affari, nella lista dei brand in crescita, tra gli altri con La Stampa.it (+22,2%), l'Huffington Post Italia (+1,8%), Quotidiani GNN – Gedi News Network (+10,5%), ad agosto spicca per un aumento del 32,8%.

La classiffica estiva, riporta Prima Online, ha premiato inoltre lo sport che, dalle olimpiadi al tennis, ha lanciato il traffico estivo sui siti. La maggior parte dei siti sportivi iscritti ad Audiweb ha infatti registra incrementi significativi, in testa la Gazzetta dello Sport che ha raggiunto 20 milioni 554 mila utenti unici mensili con un +18,6%. Ancora Calciomercato.it (+49,7%), GPOne.com che ha raggiunto 4 milioni 210 mila utenti unici, Juvelive.it su del 40%, Milanlive.it del 32,1%.

Bene infine i siti dedicati al meteo. ilMeteo.it, secondo in classifica con 25 mln 385 mila utenti, nell'ottavo mese dell'anno ha registrato un aumento del 4,6%, 3BMeteo ad agosto con 15 milioni 145 mila utenti un +3,1%. E i social: TikTok con 10 milioni 447 mila utenti sale del 6,0%, Pinterest con 20 milioni 835 mila utenti del 3,2%.

Al via la newsletter “Affari di sera, le notizie che solo affaritaliani.it ti dà”

Con la newsletter “Affari di sera, le notizie che solo affaritaliani.it ti dà”, alle 18.00 di ogni giorno riceverai le notizie più importanti della giornata direttamente nella tua casella email.

Si tratta di un nuovo servizio che affaritaliani.it lancia per semplificare ulteriormente l’accesso all’informazione, in un’era caratterizzata da una “infodemia” sempre più disorientante.

Il proliferare di fonti non sempre affidabili rende infatti molto difficile distinguere tra fatti reali e “fake-news”.

Forte di una credibilità consolidata nel corso di 25 anni di storia, il primo quotidiano online dell’editoria italiana viene ulteriormente incontro ai propri lettori, consentendo loro di ricevere il riassunto delle notizie fondamentali del giorno, consultabili con un semplice clic sul proprio device.

La newsletter “Affari di sera, le notizie che solo affaritaliani.it ti dà” è un servizio completamente gratuito: basta registrarsi nell’apposito form per cominciare, da subito, a beneficiarne.

SULLA CRESCITA DI AFFARITALIANI LEGGI ANCHE

Audiweb giugno: affaritaliani.it vola anche nel giorno medio, con un +15%

Dati audiweb di luglio, affaritaliani.it ancora in crescita: +42,3%

Affari Italiani fa notizia: la rassegna stampa sui 25 anni e AI Corporate