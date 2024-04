Geppi Cucciari non condurrà il David. Sangiuliano: "Querelo chi mi incolpa"

David di Donatello, scoppia il caso Geppi Cucciari. Tra questioni di opportunità e comicità "eversiva"

Scoppia il caso Geppi Cucciari, la conduttrice sarebbe stata esclusa dalla conduzione dei David di Donatello, gli Oscar italiani del cinema. Voci sempre più insistenti, - riporta La Stampa - rivelano che ad affiancare l'inossidabile Carlo Conti alla conduzione della serata televisiva del 69esimo Premio David in onda sulla Rai il prossimo 3 maggio, fosse stata indicata Geppi Cucciari, ma sarebbe stata poi scartata per questioni d'opportunità, nel timore che la sua comicità, ritenuta "eversiva", potesse colpire qualche politico d'influenza, come già avvenuto in passato. Perché non si possa cadere in equivoci, la Rai manda un comunicato nel quale viene specificato che "Geppi Cucciari non è stata mai chiamata o incontrata e nessuna trattativa era in corso in merito al programma questione".

E se qualcuno - prosegue La Stampa - facesse riferimento a un intervento censorio del ministro della Cultura, ancora scottato dalla notte del Premio Strega durante la quale la conduttrice Cucciari prese in giro pesantemente appunto Sangiuliano per il suo "proverò a leggerli" a proposito dei libri che era chiamato a giudicare consigliandogli poi di andare oltre la copertina, ci pensa il ministro stesso a fermare ogni supposizione: "Sono tutte fantasie - tuona Sangiuliano - diffido chiunque dall'affermare una cosa del genere. E sono pronto a querelare chiunque racconti queste fantasie".