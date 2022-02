Dazn, Aviv Giladi nominato presidente delle Broadcast Partnerships

Dazn, Aviv Giladi è il nuovo presidente Broadcast Partnerships: il colosso punta su accordi esistenti e nuove partnership

Dazn dà il benvenuto ad Aviv Giladi nel ruolo di presidente di Broadcast Partnerships. Giladi si occuperà di supervisionare la strategia del gruppo per ampliare gli accordi esistenti e il pubblico in tutto il mondo, oltre a a identificare nuove opportunità di partnership globali.

Aviv Giladi entra nel management della piattaforma di streaming sportivo dopo essere stato presidente e amministratore delegato delle società di produzione cinematografica AI Film Ltd. e British Icon Group. In precedenza, ha fondato la R.G.E Group Ltd, che controllava le compagnie di broadcasting in Israele, tra cui Channel 10 e Channel 10 News Corporation, The Sport Channel e Noga Communications.

Il team Global Rights Partnerships di Dazn lavora con i principali detentori di diritti per aiutare a commercializzare il loro marchio, ampliare il loro pubblico e far crescere la popolarità dello sport. Inoltre, opera attraverso le partnership per incrementare la produzione e il marketing digitale e per creare nuove opportunità commerciali.

La nomina di Giladi, come spiega il Ceo della piattaforma Shay Segev, si inserisce nel percorso che Dazn ha intrapreso per allargare e rafforzare le sue partnership strategiche in tutto il mondo, con l’obiettivo di “trasformarsi in una destinazione sportiva più ampia”.

