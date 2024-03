Dazn si prende un'altra esclusiva: non solo Serie A e Grande Slam di tennis

Dazn si prende il padel

DAZN amplia la sua offerta multisport arricchendola con il campionato A1Padel. La piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo presente in 200 mercati ha stretto un accordo con A1Padel che permetterà agli appassionati di padel in Italia, Spagna e Portogallo di godersi in esclusiva solo su DAZN le fasi finali dei tornei più adrenalinici del campionato 2024.

Una nuova stagione, quella di A1Padel, che accoglierà grandi promesse come Juan "Coquito" Zamora, Aimar Goñi e Alvaro Sola. Su DAZN si parte in queste ore con le emozioni del torneo Puebla Padel Open che si svolge in Messico e che continuerà fino al 10 marzo con l’attesissima Finale in programma per le ore 18.00.





Con l’ingresso del padel, l’offerta multisport di DAZN diventa ancora più completa. Con l’abbonamento START, oltre al campionato di A1Padel, i fan potranno seguire eventi sportivi di racchetta come i Grandi Slam attraverso i canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2 disponibili in app su DAZN.