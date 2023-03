De Filippi torna a lavoro dopo la morte di Costanzo: "Così mi hanno insegnato"

Maria De Filippi torna a lavoro dopo la morte di Costanzo

"Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato". Con queste parole Maria De Filippi, è tornata in studio per registrare la nuova puntata di 'Amici', in onda la domenica pomeriggio su Canale 5. La conduttrice riprende così i suoi impegni a una settimana dalla scomparsa di Maurizio Costanzo, avvenuta il 24 febbraio. Stasera sabato 4 marzo torna in onda in prima serata C'è posta per te, con la puntata - sospesa la settimana scorsa per il lutto - che ospita Tiziano Ferro e Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson, volti della serie cult 'Mare fuori'. Domenica 5 marzo torna poi Amici, in vista del serale che dovrebbe partire il 18 marzo. Da lunedì 6 marzo tocca a Uomini e donne.

Qulche giorno fa, in un'intervista rilasciata a Lapresse, Mario Morcellini, sociologo e professore di Scienze della Comunicazione alla Sapienza di Roma ha affermato che Maria De Filippi potrebbe essere la "continuatrice" di Costanzo. "L'erede di Costanzo? In chiesa ce ne erano tanti e molti hanno a che fare con la sua esperienza comunicativa", dice Morcellini. "Il vantaggio di Maria De Filippi è che non è comparabile a lui, fa parte dello stesso ceppo non tanto per il matrimonio ma per la capacità che hanno entrambi di toccare le corde del cuore e dell’emozione oltre a quella della testa e intelligenza e miscelare questa forza è tipica di Maria. Non è detto che non sia lei la vera continuatrice di questa esperienza. Ma non è detto che anche lei abbia una trasformazione. La tv logora chi la fa. La morte cambia spesso i comportamenti del partner".

Maria De Filippi commossa alla fine dei funerali di Maurizio Costanzo