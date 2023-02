Debora Oggioni, ecco chi è la fidanzata di Lazza. "Grazie per tutte le volte che mi hai salvato"

Ecco chi è la fidanzata di Lazza. Tutto quello che devi sapere su Debora Oggioni

Lazza parte forte al suo primo Sanremo. Le nuove generazioni lo conoscono, ma per una buona fetta di italiani ieri sera, mercoledì 8 febbraio, è stata la prima volta davanti alla musica del rapper milanese.

Lazza, al secolo Jacopo Lazzarini, 28 anni, ha conquistato il pubblico della 73esima edizione del Festival di Sanremo posizionandosi al settimo posto della classifica nella seconda serata della kermesse. Ma se sono già in molti a conoscere l'artista, in pochi conoscono invece la sua più grande fan: la fidanzata Debora Oggioni.

Caratterizzata da lunghi capelli neri e curve “pericolose”, Debora Oggioni può vantare a oggi oltre 100 mila followers su Instagram. Sembra essere presente anche su TikTok, anche se per ora non ha ancora pubblicato nessun contenuto. Per ora, non si sa molto sulla sua carriera professionale, ma ha avuto diverse esperienza come modella e hostess (ha lavorato per alcuni eventi importanti a Milano, come Eicma o la fiera dell'artigianato).

Chi è Debora Oggioni, la fidanzata di Lazza. "Grazie per tutte le volte che mi hai salvato la vita"

Tra i post sui social più degni di nota della copia, c'è sicuramente quello datato 17 giugno 2022. A pubblicare la foto su Instagram è il rapper milanese che, in uno scatto che ritrae un tenero abbraccio tra i due, scrive: "Vorrei stare qua a scriverti 200 mila belle parole acchiappa like, ma le cose più belle sono sempre quelle che non si dicono. Grazie per tutte le volte che mi hai salvato la vita".