Del Debbio assente? Mediaset stappa il Vinonuovo su Rete4. Gli ascolti tv...

Del Debbio influenzato? Mediaset stappa il Vinonuovo per Dritto e Rovescio su Rete 4

Paolo Del Debbio assente a Dritto e Rovescio. La puntata di giovedì sera del talk del giovedì di Rete 4 è stata condotta dal giornalista Marcello Vinonuovo non dagli studi di Milano, ma eccezionalmente dal Palatino di Roma. “Un saluto a Paolo Del Debbio perché ha avuto un piccolo problema di salute. Un grande applauso a Paolo. Può capitare, eh!”, ha detto in apertura di trasmissione.

A Mediaset prosegue quello che calcisticamente verrebbe definito un 'allarme infermeria'. Dopo l'influenza di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque della scorsa settimana, questa volta è toccato a Paolo Del Debbio fermarsi.

Chi è Marcello Vinonuovo, il giornalista che ha sostituito Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio

Laureato in Filosofia all'Università Federico II di Napoli, Marcello Vinonuovo si è trasferito a Milano per un master in Giornalismo presso IFG. Giornalista a Mediaset dal 2007 dove è stato inviato per il tg di Studio Aperto e poi Tgcom24. Ha collaborato poi con programmi come Matrix e Quinta Colonna e ha condotto il Dalla Vostra Parte dal 2016 al 2018. In passato aveva già sostituito Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio; l’ultima volta era accaduto nel 2022, quando il padrone di casa dovette dare forfait a causa Covid.

Bentornati a una nuova puntata di #Drittoerovescio



Ci state seguendo? pic.twitter.com/5z51pF3kqm — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) February 15, 2024

Dritto e Rovescio, gli ascolti tv di giovedì 15 febbraio 2024

Com'è andato Dritto e rovescio? Rete 4 ha ottenuto 723.000 spettatori (4.8%) con Marcello Vinonuovo in trasmissione. Meglio della scorsa settimana quando Del Debbio aveva ottenuto 622.000 spettatori e il 3.42%, ma in quel caso c'era stata la concorrenza del Festival di Sanremo. Nella settimana precedente al Festival invece il talk show del giovedì sera di Rete 4 aveva ottenuto 938.000 spettatori (6.4%).