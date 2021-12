Dentsu Italia, previsti 100 nuovi ingressi nei primi sei mesi del 2022

Dentsu italia ambizioso piano di crescita dell’organico

A completamento del processo di trasformazione iniziato lo scorso anno che ha portato alla guida leader nuovi e a seguito delle importanti acquisizioni di nuovi Clienti che hanno caratterizzato l’ultimo trimestre del 2021, dentsu italia ha deciso di potenziare la sua organizzazione attraverso un ambizioso piano di crescita dell’organico che mira ad assumere centonuovi talenti nei primi sei mesi del 2022, e che rappresenta il più grande programma di assunzione della sua storia.

I diversi background e capacità delle nuove persone che arriveranno in dentsu renderanno ancora più concreta l’ambizione di diventare il network di agenzie più integrato al mondo. Un’esperienza collettiva in evoluzione, per continuare a generare soluzioni innovative per i clienti, i partner e la società.

Dentsu italia, Paolo Stucchi: completamento della strategia “NextGen”

Paolo Stucchi, CEO Southern Europe, Middle East, North Africa, Turkey, di dentsu, ha dichiarato: ”L’ambizioso piano di crescita rappresenta il completamento della strategia “NextGen” che abbiamo intrapreso a partire dallo scorso anno. Non è soltanto funzionale alle importanti acquisizioni di Clienti che abbiamo realizzato negli ultimi mesi, ma è anche profondamente trasformativo. Vogliamo trovare una nuova generazione di talenti per costruire velocemente le basi di una dentsu diversificata, multiculturale e inclusiva. Queste nuove assunzioni ci aiuteranno ad offrire ai nostri Clienti un livello di servizio sempre più elevato ed andranno ad inserirsi in tutte le trearee del nostro business: media, customer experience e creatività. Siamo alla ricerca di profili concaratteristiche specialistiche e fortemente orientate alla collaborazione”.