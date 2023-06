Dexa, la pubblicità dà lezioni al marketing: "Basta al trucco del €9,99"

DEXA: Campagna per la liberazione dal 9,99

Dexa sfida i brand. Quando la pubblicità dà lezioni al marketing: basta al trucco del 9,99

"Cari brand, non sarebbe ora di trattare i consumatori, cioè tutti noi, più da adulti?" E' questa la domanda alla base dell'innovativa "Campagna per la liberazione dal 9,99" di Dexa, una rinomata agenzia di marketing e comunicazione con sede a Brescia. L'obiettivo è quello di contrastare l’abuso del "9,99" nei prezzi dei prodotti e dei beni di consumo. "Un’abitudine tanto inveterata quanto poco rispettosa del pubblico cui è diretta"- precisano dall'azienda.

Non è cosa rara, infatti, trovare brand che prezzano - dalle lavatrici ai vestiti, dalle tariffe telefoniche ai sottaceti - togliendo un centesimo al prezzo pieno, così da far apparire il costo del prodotto inferiore a quello reale. E' anzi una pratica così diffusa da talmente tanto tempo che il consumatore quasi non ci fa più caso.