Diletta Leotta: "Vorrei fare la procuratrice calcistica, ma la bellezza aiuta"

Si conclude il Filming Italy Sardegna Festival 2022. Tra gli ospiti della quinta edizione dell’evento, anche Diletta Leotta. La super star del calcio in streaming e dei social ha concesso un’intervista alla Stampa, in cui ha raccontato qualche dettaglio della sua vita privata. Tra gli argomenti più delicati, appunto, il rapporto con i social network e, ovviamente, l’impatto della sua bellezza su questo tipo di mezzi.

I commenti che arrivano alla bellissima 30enne siciliana, da una parte osannano il suo aspetto fisico, dall'altra sono contaminati dalla cattiveria degli haters. A questo proposito, Diletta ha raccontato: “Mi sono costruita una barriera, una specie di armatura, cerco di non farmi troppo influenzare da quello che le persone scrivono e dicono di me. Quello è un mondo a parte, noi viviamo sulla terra, e io sto sempre con i piedi piantati nella realtà”.

Parlando della fama, invece, Diletta spiega che non ci sono solo lati positivi. “Mi viene abbastanza naturale essere sempre sorridente, carina, truccata, vestita bene, però a volte fai un po' fatica, ci sono giornate in cui non vorresti sorridere per niente, non vorresti truccarti e ti piacerebbe restare chiusa a casa, ma se scegli questo mestiere è una cosa un po' difficile da gestire”.